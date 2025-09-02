صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کیلئے 86 ارب روپے کے فنڈ منظور

  • لاہور
ترقیاتی منصوبوں کیلئے 86 ارب روپے کے فنڈ منظور

لاہور(آئی این پی)پنجاب میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کیلئے 86 ارب روپے کے فنڈ منظور کر لیے گئے، لاہور کے مختلف علاقوں میں انڈر گرائونڈ پارکنگ کیلئے 24 ارب 69 کروڑ کی منظوری دی گئی۔

ناصر باغ ، موچی گیٹ، شیرانوالا گیٹ اور ٹیکسالی گیٹ میں انڈر گرائونڈ پارکنگ تعمیر کی جائے گی، مختلف شہروں میں سیوریج ‘ ڈرینج سسٹم کی تعمیر کیلئے 54 ارب منظور کئے گئے ہیں۔راولپنڈیمیں انڈر پاسز کی تعمیر کیلئے 6 ارب ، پنجاب واٹر ریسورس مینجمنٹ میں پروجیکٹ ریڈینس فائنانسنگ فیسیلٹی کیلئے ایک ارب 27کروڑ ، بوریوالا میں سیوریج سسٹم اور فٹ پاتھ کی تعمیر کیلئے8ارب 19کروڑ ، بھوربن میں 50 بستروں کے ہسپتال کیلئے ایک کروڑ 39 لاکھ کے فنڈ منظور کر لئے گئے ۔فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے دی۔

