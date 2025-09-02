جنرل ہسپتال نرسری سے نومولود غائب‘آیا اور ملازم معطل
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)جنرل ہسپتال کی نرسری سے نومولود غائب ہوگیا۔ دو روز قبل کاہنہ کی رہائشی زینت بی بی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی جسے نرسری میں زیر نگہداشت رکھا گیا تھا۔
پیر کے روز دوپہر کو والد افضل کو اطلاع ملی کہ انکا بچہ نرسری میں موجود نہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج میں دو نقاب پوش خواتین پر بچے کو لے جانے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے ۔ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے واقعہ کا سخت نوٹس لیکرہسپتال انتظامیہ سے فوری رپورٹ طلب کر لی اور ذمہ داران کیخلاف سخت کارروائی کا حکم دیا جس پر شکیلہ بی بی وارڈ آیا اور ملازم عثمان کو معطل جبکہ وارڈ سسٹر انچارج اور سٹاف نرس کی جواب طلبی کر کے محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ۔بچے کی بازیابی کیلئے پولیس کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔