صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

40سرکاری سکولوں میں سکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز

  • لاہور
40سرکاری سکولوں میں سکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 40 سرکاری سکولوں میں سکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کر دیا، وزیراعلیٰ کی معاون خصوصی سلمیٰ بٹ،ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید اور ڈی جی سول سروسز نے سول سروسز اکیڈمی والٹن میں سکول نیوٹریشن پروگرام فیز 2 کا افتتاح کیا۔

40 پرائمری سکولوں میں بچوں کی پری اور پوسٹ سکریننگ کرکے صحت کے مطابق A، B، C یا D کیٹیگری میں تقسیم کیا جائے گا،پروگرام کے تحت طلبہ کو فری ہیلدی لنچ باکس فراہم کیے جائینگے ، 80 لاکھ طلباو طالبات کو ’’فوڈ چیمپیئنز‘‘بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، ڈی جی فوڈاتھارٹی نے خطاب میں کہا 135زیر تربیت سول سروسز افسر سکول نیوٹریشن پروگرام فیز 2کے ایمبیسڈر نامزد کیے جارہے ہیں، 40فیصد بچے سٹنٹنگ کا شکار، 28فیصد ویسٹنگ اور 30فیصد بچوں کا قد عمر کے لحاظ سے کم ہے ، فوڈ اتھارٹی نے تاریخ ساز آپریشن کیا، غذائی دہشتگرد رنگے ہاتھوں گرفتار کیے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پٹاخوں کے گودام کی منتقلی کیلئے جاں بحق نوجوان کی والدہ عدالت پہنچ گئی

گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبیؐ کی محافل جاری

کے الیکٹرک نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ، منعم ظفر خان

گلشن اقبال میں پارک کی جگہ قبضہ مافیا سے بچالی گئی

سیپرا فعال،سرمایہ کاروں کو سپورٹ ملے گی،ناصر حسین شاہ

انٹر آرٹس پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس