40سرکاری سکولوں میں سکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 40 سرکاری سکولوں میں سکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کر دیا، وزیراعلیٰ کی معاون خصوصی سلمیٰ بٹ،ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید اور ڈی جی سول سروسز نے سول سروسز اکیڈمی والٹن میں سکول نیوٹریشن پروگرام فیز 2 کا افتتاح کیا۔
40 پرائمری سکولوں میں بچوں کی پری اور پوسٹ سکریننگ کرکے صحت کے مطابق A، B، C یا D کیٹیگری میں تقسیم کیا جائے گا،پروگرام کے تحت طلبہ کو فری ہیلدی لنچ باکس فراہم کیے جائینگے ، 80 لاکھ طلباو طالبات کو ’’فوڈ چیمپیئنز‘‘بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، ڈی جی فوڈاتھارٹی نے خطاب میں کہا 135زیر تربیت سول سروسز افسر سکول نیوٹریشن پروگرام فیز 2کے ایمبیسڈر نامزد کیے جارہے ہیں، 40فیصد بچے سٹنٹنگ کا شکار، 28فیصد ویسٹنگ اور 30فیصد بچوں کا قد عمر کے لحاظ سے کم ہے ، فوڈ اتھارٹی نے تاریخ ساز آپریشن کیا، غذائی دہشتگرد رنگے ہاتھوں گرفتار کیے گئے۔