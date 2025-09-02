صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف محکموں میں بھرتی کیلئے 7 تحریری‘3 حتمی نتائج کا اعلان

  • لاہور
مختلف محکموں میں بھرتی کیلئے 7 تحریری‘3 حتمی نتائج کا اعلان

لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں میں بھرتی کیلئے 7 تحریری اور 3 حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔

سیکرٹری پی پی ایس سی نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر (ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول)میں ریسرچ آفیسر /اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 2اسامیوں کیلئے 10 امیدوار،اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروکیورمنٹ کی 1 اسامی پر 6 امیدواروں سمیت دیگر محکموں کیلئے45 سے زائد امیدوار کامیاب قرارپائے۔ انٹرویو کیلئے کال لیٹرز کمیشن کی ویب سائٹ پر جلد اپ لوڈ کئے جائینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پٹاخوں کے گودام کی منتقلی کیلئے جاں بحق نوجوان کی والدہ عدالت پہنچ گئی

گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبیؐ کی محافل جاری

کے الیکٹرک نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ، منعم ظفر خان

گلشن اقبال میں پارک کی جگہ قبضہ مافیا سے بچالی گئی

سیپرا فعال،سرمایہ کاروں کو سپورٹ ملے گی،ناصر حسین شاہ

انٹر آرٹس پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس