مختلف محکموں میں بھرتی کیلئے 7 تحریری‘3 حتمی نتائج کا اعلان
لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں میں بھرتی کیلئے 7 تحریری اور 3 حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔
سیکرٹری پی پی ایس سی نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر (ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول)میں ریسرچ آفیسر /اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 2اسامیوں کیلئے 10 امیدوار،اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروکیورمنٹ کی 1 اسامی پر 6 امیدواروں سمیت دیگر محکموں کیلئے45 سے زائد امیدوار کامیاب قرارپائے۔ انٹرویو کیلئے کال لیٹرز کمیشن کی ویب سائٹ پر جلد اپ لوڈ کئے جائینگے۔