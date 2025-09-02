صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول ریٹی گن روڈ پر سیلاب متاثرہ بچوں کیلئے خصوصی کلاس کا انعقاد ،یہ اقدام وائس پرنسپل عبدالواحد کی ہدایت پر فلڈ ریلیف کیمپ کے تحت کیا گیاتاکہ متاثرہ بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔

کلاس میں ماریہ حمید اور رافعہ مسرت نے بچوں کو پڑھایا جبکہ فزیکل ٹیچر شاہد ارشد نے بچوں کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا۔اس موقع پر وائس پرنسپل سید عبدالواحد نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں اور انہیں پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے ۔وائس پرنسپل نے کہا ہم نے روانہ کی بنیاد پر اساتذہ کی ڈیوٹی لگادی ہے۔

