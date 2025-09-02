فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) مسلسل سیلابی و بارشی صورتحال پرصوبہ بھر میں اشیائے ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کی کڑی نگرانی بارے سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹہ نے صوبہ بھر کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس کیا۔
ڈی جی فوڈ نوید شہزاد مرزا نے گندم سٹاک کی حفاظت اور ممکنہ خطرات اور انتظامات پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول نے جھنگ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ گندم سٹاک کی بروقت منتقلی پر فوڈافسروں کو شاباش دی اورآٹا ،چینی ودیگر اجناس کی دستیابی اور قیمتوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کرتے کہامشکل کی اس گھڑی میں گرانفروشی اور ناجائز ذخیرہ اندوزی پر قابوپایاجائے۔