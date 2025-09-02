صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت

  • لاہور
فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) مسلسل سیلابی و بارشی صورتحال پرصوبہ بھر میں اشیائے ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کی کڑی نگرانی بارے سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹہ نے صوبہ بھر کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس کیا۔

ڈی جی فوڈ نوید شہزاد مرزا نے گندم سٹاک کی حفاظت اور ممکنہ خطرات اور انتظامات پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول نے جھنگ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ گندم سٹاک کی بروقت منتقلی پر فوڈافسروں کو شاباش دی اورآٹا ،چینی ودیگر اجناس کی دستیابی اور قیمتوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کرتے کہامشکل کی اس گھڑی میں گرانفروشی اور ناجائز ذخیرہ اندوزی پر قابوپایاجائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس