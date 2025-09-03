سیلاب متاثرین میں راشن خشک چارہ تقسیم
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)وفاقی وزیر راناتنویرحسین کی ہدایت پر نارنگ منڈی کے سیلاب متاثرین میں راشن اور جانوروں کیلئے خشک چارہ تقسیم کیا گیا۔۔۔
سابق ممبر صوبائی اسمبلی چوہدری واجد علی خاں ،لیاقت علی ٹھیکیدار، سلامت نمبردار اورشہباز وغیرہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کے چارے کی شدید قلت پر وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین سے اپیل کی جس پر انہوں نے پنجاب حکومت کو فراہمی کیلئے فوری ہدایت کی ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہدعمران مارتھ، اے ڈی سی آر اور اسسٹنٹ کمشنر نے متاثرہ علاقوں پسیانوالہ، راجپورہ ،بریار ،کجلہ ،مقبول پور، منڈھیالی اور دودھے وغیرہ کا دورہ کیا۔