10فلڈ ریسکیو پوسٹس سے سیلاب متاثرین کا انخلاء جاری

  • لاہور
چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا) ریسکیو 1122 ساہیوا ل کی سیلاب زدہ علاقوں میں بنائی گئیں 10فلڈ ریسکیو پوسٹس سے سیلاب متاثرین کیلئے انخلاء کی سرگرمیاں 24 گھنٹے جاری۔

 وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پنجاب بھر میں ممکنہ مخدوش سیلابی علاقوں میں ریسکیو ہائی الرٹ ہے۔ ریسکیو 1122ساہیوال کی دریائے راوی کے سیلاب زدہ علاقوں میں بنائی گئیں 10فلڈ ریسکیو پوسٹس سے ساتویں روز بھی متاثرین کے انخلاء کی سر گرمیاں 24 گھنٹے جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداﷲ نے سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ دریائے راوی میں سیلابی صورتحال برقرار ہے ۔

