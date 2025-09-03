صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور عجائب کی توسیع کا فیصلہ

  • لاہور
لاہور عجائب کی توسیع کا فیصلہ

لاہور( آئی این پی )لاہور عجائب کی توسیع کا فیصلہ کرلیا گیا ،7کنال اراضی پر لاہور کو نیا عالمی معیار کا میوزیم ملے ،2منزلہ عمارت میں عجائب گھر کے ساتھ وسیع پارکنگ کی سہولت میسر ہوگی۔۔۔

 میوزیم میں 6جدید گیلریز بنائی جائیں گی، ہر گیلری الگ تھیم کی عکاسی کرے گی،نیا عجائب گھر 8.7 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہو گا۔

پانچ سالہ منصوبے کے پہلا مرحلے میں عمارت کی تعمیر ہو گی،نئے کو پرانے میوزیم سے بذریعہ انڈر پاس منسلک کیا جائے گا،رواں سال تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ڈیجیٹل کیوریشن، اے آر اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے گا،نئے عجائب گھر میں سیاحوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

