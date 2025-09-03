صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

68مواضعات متاثر ہوئے : ڈی سی

  لاہور
68مواضعات متاثر ہوئے : ڈی سی

ساہیوال(نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر شاہد محمود کی زیر قیادت ابتک سیلاب سے متاثر ہونیوالے 12464 افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا ہے جن میں 7606 کا تعلق تحصیل ساہیوال اور 4858 تحصیل چیچہ وطنی سے ہے۔

اسی طرح 16226 جانوروں کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے بتایا کہ دریائے راوی میں سیلابی کیفیت کے باعث ضلع ساہیوال کے 68مواضعات متاثر ہوئے ہیں۔ جن میں 30موضع جات تحصیل ساہیوال اور 38موضع جات تحصیل چیچہ وطنی میں واقع ہیں۔ اس قدرتی آفت سے کل 12850افراد متاثر ہوئے جن کیلئے ضلعی انتظامیہ نے22فلڈ ریلیف کیمپس ‘8فلڈ ریسکیو 1122 پوسٹس ‘22میڈیکل کیمپس‘ 12کلینک آن ویل‘ایک فیلڈ ہسپتال قائم کیا گیا ہے ۔

