مشی واک پر پابندی کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس

  • لاہور
مشی واک پر پابندی کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے مشی واک پر پابندی کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس ملک محمد اویس خالد نے مشی واک پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی،َدرخواست گزار المصطفی لائرز فورم کے وکیل محمد یوسف جاوید نے دلائل دئیے کہ آئین کے تحت ہر شہری کو اپنے عقائد کے مطابق مذہبی آزادی حاصل ہے ،وکیل نے نکتہ اٹھایاکہ ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے مشی واک پر پابندی کا غیر قانونی نوٹیفکیشن جاری کیا،پابندی کا نوٹیفکیشن مذہبی آزادی کے اصولوں کی نفی ہے۔ عدالت سرکاری نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے ،عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کردی-

