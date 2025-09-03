صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں عیدمیلاد النبیؐ مذہبی جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ

  • لاہور
پنجاب میں عیدمیلاد النبیؐ مذہبی جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ

لاہور(سٹاف رپورٹر)پنجاب میں عید میلاد النبیؐ مذہبی جوش و خروش اور عقیدت سے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طور پر منظوری دیدی ہے۔

 وزیراعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنیکی خصوصی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے تمام اضلاع کے سیلاب متاثرین میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین ہمارے بھائی ہیں، عید میلاد النبی کی خوشیوں میں ضرورشریک کیا جائے ۔عیدمیلاد النبیؐ کی مناسبت سے جمعہ کے روزسکول اسمبلی میں سرور کائنات کے حضور ہدیہ نعت پیش کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جشن عید میلاد النبیؐ:چاروں اضلاع کو مثالی انتظامات یقینی بنانے کا ٹاسک دیدیا گیا

جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی

ڈی ٹی او کالجوں کے طلبا کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تاکید

جہاں پانی اتر چکا وہاں نقصان کا تخمینہ لگایا جارہا ہے ،کمشنر

اسسٹنٹ کمشنر کا کلورکوٹ کے قبرستانوں،سرکاری اراضی کا دورہ

ہوٹلز، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت کی دکانوں کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر