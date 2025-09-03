پنجاب میں عیدمیلاد النبیؐ مذہبی جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ
لاہور(سٹاف رپورٹر)پنجاب میں عید میلاد النبیؐ مذہبی جوش و خروش اور عقیدت سے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طور پر منظوری دیدی ہے۔
وزیراعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنیکی خصوصی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے تمام اضلاع کے سیلاب متاثرین میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین ہمارے بھائی ہیں، عید میلاد النبی کی خوشیوں میں ضرورشریک کیا جائے ۔عیدمیلاد النبیؐ کی مناسبت سے جمعہ کے روزسکول اسمبلی میں سرور کائنات کے حضور ہدیہ نعت پیش کیا جائے گا۔