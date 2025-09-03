ای پے پنجاب سے 2ماہ میں 65ارب روپے ٹیکس وصول
لاہور(اے پی پی)پنجاب آئی ٹی بورڈ اور محکمہ خزانہ پنجاب کے اشتراک سے وضع کردہ سرکاری ادائیگیوں اور ٹیکسوں کے آن لائن نظام ای پے پنجاب کے ذریعے صوبائی حکومت کو مالی سال 2025-26 کے پہلے 2 ماہ یعنی جولائی اور اگست میں 65 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس ریونیو وصول ہوچکا۔۔۔
جبکہ شہریوں کی جانب سے 60 لاکھ سے زائد آن لائن ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ یہ بات چیئرمین پنجاب آئی ٹی بورڈفیصل یوسف کی زیرِ صدارت جائزہ اجلاس میں بتائی گئی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ ای پے پنجاب کے ذریعے سیلز ٹیکس کی مد میں 40 ارب روپے سے زائد، ٹوکن ٹیکس کی مد میں 4 ارب سے زائد، ٹریفک چالان کی مد میں ڈیڑھ ارب سے زائد، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 80 کروڑ روپے سے زائد کا ریونیو وصول کیا گیا ہے ۔ ای پے پنجاب کے تحت شہریوں کو 18 محکموں کے 88 مختلف محصولات کی ادائیگی کی سہولت دی گئی جس سے انہیں دفاتر کے غیر ضروری چکروں اور ایجنٹ مافیا سے نجات ملی ہے ۔اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2 ماہ میں 70 ہزار سے زائد شہری ای پے پنجاب ایپ ڈاؤن لوڈ کر چکے ۔ اس حوالے سے فیصل یوسف کا کہنا تھا کہ ای پے پنجاب نے شہریوں کیلئے ادائیگیوں کا عمل نہایت آسان اور محفوظ بنا دیا۔ سرکاری محصولات کی وصولی میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ، ہمارا مقصد اس نظام کو مسلسل بہتر بناتے ہوئے مزید سہولیات شامل کرنا ہے ۔