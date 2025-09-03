صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12ربیع الاوّل کے انتظامات بارے جماعت اہلسنت کا اہم اجلاس

  • لاہور
12ربیع الاوّل کے انتظامات بارے جماعت اہلسنت کا اہم اجلاس

رینالہ خورد(تحصیل رپورٹر)12 ربیع الاوّل کے انتظامات کے سلسلے میں جماعت اہلسنت کا اہم اجلاس تحصیل صدر جماعت اہلسنت مولانا قاری غلام مرتضیٰ نوری کی زیر صدارت مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ صدر بازار میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں جماعت اہلسنت کے مرکزی رہنماؤں مولانا پیر عاشق رسول صدیقی مولانا قاری سیف احمد مولانا قاری نیاز احمد مولانا مفتی کاظم علی مولانا قاری امانت علی جلالی مولانا قاری وقاص رضا قادری مولانا قاری صابر علی فریدی پیر صفدر سیفی صدر رینالہ پریس کلب راؤ عتیق گوہر انجمن تاجران کے عہدیداران سمیت تحصیل بھر سے نمائندہ علماء کرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اجلاس میں تحصیل انتظامیہ کی طرف سے تمام متعلقہ اداروں کے نمائندے بھی شریک ہوئے اجلاس میں 12 ربیع الاوّل کے مرکزی جلوس کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔

