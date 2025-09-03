صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیج اداکارہ پر تشدد ، فائرنگ کرکے دھمکانے کے واقعہ کا مقدمہ درج

  • لاہور
سٹیج اداکارہ پر تشدد ، فائرنگ کرکے دھمکانے کے واقعہ کا مقدمہ درج

لاہور (کرائم رپورٹر )سٹیج اداکارہ پر تشدد ، فائرنگ کرکے دھمکانے کا واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔سٹیج آرٹسٹ اقرا کی مدعیت میں ملزم محسن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

واقعہ تھانہ باغبانپورہ کی حدود میں پنجابی تھیٹر میں پیش آیا ،ایف آئی آر میں اداکارہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم نے تھیٹر کے دوران چہرے پر تھپڑ مارے ، شور کرنے پر ملزم نے پستول نکال کر زمین پر فائر کیا ۔ ملزم نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں ۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث ملزم کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں ۔ جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجوات پل پر آ مدورفت بحال ، متاثرین میں راشن تقسیم

وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا پھالیہ میں سیلابی علاقوں کا دورہ

متاثرین کو کھانا ، مویشیوں کیلئے چارہ دیا جا رہا:ڈپٹی کمشنر

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ٹوٹی سڑکوں کی بحالی کا آ غاز

جشنِ عید میلادالنبی ؐ پر جلوسوں اور محافل کیلئے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کی ہدایت

شہزاد چہل چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے پنجاب پولیس کے چیئرمین مقرر

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر