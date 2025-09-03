سٹیج اداکارہ پر تشدد ، فائرنگ کرکے دھمکانے کے واقعہ کا مقدمہ درج
لاہور (کرائم رپورٹر )سٹیج اداکارہ پر تشدد ، فائرنگ کرکے دھمکانے کا واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔سٹیج آرٹسٹ اقرا کی مدعیت میں ملزم محسن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
واقعہ تھانہ باغبانپورہ کی حدود میں پنجابی تھیٹر میں پیش آیا ،ایف آئی آر میں اداکارہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم نے تھیٹر کے دوران چہرے پر تھپڑ مارے ، شور کرنے پر ملزم نے پستول نکال کر زمین پر فائر کیا ۔ ملزم نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں ۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث ملزم کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں ۔ جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔