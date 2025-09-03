تعلیمی آزادی کو محدود کرنیکی مزاحمت کرینگے :اساتذہ
لاہور(خبر نگار)اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن (اے ایس اے) جامعہ پنجاب نے 2 ستمبر 2025 کو اپنی ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس منعقد کیا، جس کی صدارت ڈاکٹر امجد عباس مگسی نے اور نظامت ڈاکٹر محمد اسلام نے کی۔
اجلاس کا مقصد پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کو درپیش اہم چیلنجوں پر غور کرنا اور یونیورسٹیوں کی خود مختاری کے تحفظ پر زور دینا تھا۔ اے ایس اے نے جامعہ پنجاب کی خود مختاری کے دفاع کے لیے آسا کے عزم کی تجدید کی۔کونسل نے پنجاب حکومت کے یونیورسٹی ایکٹ میں تبدیلیاں کرنے کے ارادوں کی شدید مذمت کی۔ ان تبدیلیوں کے تحت وزیر تعلیم کو تاریخی اور دیرینہ یونیورسٹیوں، جہاں لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس بھی سنڈیکیٹ کے رکن ہیں، کے سنڈیکیٹ اجلاسوں کی صدارت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا ایک نجی بل کے ذریعے یونیورسٹی سنڈیکیٹس میں تین ایم پی ایز کو شامل کرنے کا اقدام بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے ،اے ایس اے نے واضح طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ یونیورسٹیوں کی تعلیمی آزادی کو محدود کرنے کی تمام کوششوں کی مزاحمت کرے گی۔ اور ہر قیمت پر ادارہ جاتی خود مختاری کے تحفظ کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔