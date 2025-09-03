ویوو نے پاکستان میں وائی 400 متعارف کرا دیا
لاہور(سٹاف رپورٹر)ویووایک معروف عالمی سمارٹ فون برانڈ، پاکستان میں اپنا نیا سمارٹ فون vivo Y400 متعارف کروا رہا ہے۔ سٹائل، مضبوطی اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج کے ساتھ Y400 آج کے نوجوانوں کی جراتمندانہ طرزِ زندگی کو طاقت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اس شاندار لانچ میں مزید دلکشی لانے کے لیے ویوو نے پاکستان کے مقبول نوجوان اداکاراور نوجوانوں کے ہیرو خوشحال خان کو vivo Y400 کا آفیشل برانڈ ایمبیسیڈر منتخب کیا ہے خوشحال خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ ویوو کے نئے سمارٹ فون Y400 کی انڈرواٹر فوٹوگرافی میرے لیے ایک نیا تجربہ ہے اور میں اسکے بارے میں کافی پرجوش ہوں۔ Y400 کی بدولت اب میں کبھی بھی اور کہیں بھی زندگی کے قیمتی لمحات کو باآسانی محفوظ کرسکتا ہوں۔جدید اور مصروف طرزِ زندگی کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے Y400 میں 6000 mAh کی بڑی بلو وولٹ بیٹری دی گئی ہے جو لمبے عرصے تک استعمال کی سہولت فراہم کرتی ہے ۔ چاہے ڈرامے دیکھنا ہوں یا لمبے گیمنگ سیشنز، یہ بیٹری آپ کا ساتھ دیتی ہے ۔ مزید یہ کہW44 فاسٹ چارجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ فون صرف 30 منٹ میں 50 فیصد تک چارج ہو جاتا ہے۔