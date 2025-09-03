پچاس برس بعد میڈیکل پالیسی میں اصلاحات متعارف
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے پچاس برس بعد میڈیکل پالیسی میں بڑی اصلاحات متعارف کرا دی ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت افسران اور ملازمین کیلئے دواؤں کے اخراجات کو محدود کر دیا گیا ہے۔
اب ہر افسر اور ملازم کو ماہانہ صرف پچیس ہزار روپے کی دوائیاں فراہم کی جائیں گی۔ ملازمین کے اہل خانہ کے لیے بھی اتنی ہی رقم مقرر کر دی گئی ۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک ملازم اور اس کی فیملی ماہانہ پچاس ہزار روپے کی میڈیسن حاصل کر سکیں گی ۔اگر کسی ملازم یا افسر کو اس حد سے زائد ادویات درکار ہوں تو انہیں ہاسپٹل مینجمنٹ کمیٹی سے باضابطہ اجازت لینا ہوگی۔اس کمیٹی میں ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹرز، ڈائریکٹر فنانس، ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر سی اینڈ آئی اور میڈیکل آفیسر شامل ہوں گے۔