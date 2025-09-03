پانی استعمال میں جدت‘ واٹر میٹرز نصب کرنیکا فیصلہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)شہر میں واسا نے پانی کے استعمال کو جدید طرز پر لانے کے لیے واٹر میٹرز نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نجی کمپنی سے تیرہ ہزار ریڈیو فریکوینسی ٹیکنالوجی کے حامل سٹیٹک واٹر میٹرز کی خریداری مکمل کرلی گئی ہے۔
ان میٹرز پر واسا نے چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کی رقم خرچ کی ہے ۔ابتدائی طور پر یہ منصوبہ پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر شروع کیا جائے گا، جس کے تحت مخصوص علاقوں میں واٹر میٹرز نصب کئے جائیں گے ۔ شہریوں کو اب پانی کے بل کھپت کے حساب سے ادا کرنا ہونگے ۔ماضی میں واسا نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چائنیز کمپنی کے ساتھ منصوبہ بنایا تھا۔ معاہدے کے مطابق شہر کے سات لاکھ کنکشنز پر میٹرز نصب کیے جانے تھے ، تاہم کمپنی معاہدہ مکمل نہ کر سکی۔واسا کے ریکارڈ کے مطابق دس ارب تیس کروڑ روپے کی لاگت سے سات لاکھ گیارہ ہزار دو سو پینسٹھ واٹر میٹرز لگانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ان میں 93فیصد گھریلو صارفین اور 7فیصد کمرشل صارفین شامل تھے ۔میٹرز کی تنصیب کا یہ عمل دو سال میں مکمل کیا جانا تھا، تاہم اب واسا نے ذاتی وسائل کے تحت پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر نئے میٹرز نصب کرنے کی حکمت عملی بنا لی ہے۔