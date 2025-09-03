صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کے ماموں کا انتقال

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے ماموں اور وزیرِ مملکت ملک رشید احمد خاں کے بھائی، حاجی حنیف خان رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے۔

نمازِ جنازہ میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خاں، صوبائی وزیرِ صحت خواجہ عمران نذیر، اراکینِ صوبائی اسمبلی افتخار احمد چھچھر، نورالامین وٹو، خان بہادر، میاں عمران جاوید، راشد منہاس، احمر بھٹی، رانا راشد، سردار راشد طفیل، حاجی نعیم صفدر انصاری، ملک آصف بہا، عارف گل، جنید صفدر ساہی، چودھری الیاس خاں، رانا ارشد، ایڈوائزر برائے وزیرِ اعظم شبیر احمد عثمانی، سابق رکن اسمبلی بابا رشید بھٹی، مسلم لیگ (ن) کے رہنما طاہر جٹ، ایڈووکیٹ منیر بھٹی، دیگر لیگی رہنماؤں، سیکرٹری جنرل پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب، سیکرٹری پارلیمانی امور خالد محمود، پرنسپل سیکرٹری برائے سپیکر عماد حسین بھلی، ڈائریکٹر میڈیا راؤ ماجد علی سمیت پنجاب اسمبلی کے دیگر افسران و سٹاف، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر عاصم نصیراور اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

