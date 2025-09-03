صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
وفاق المدارس الشیعہ :فارم جمع کرانیکی تاریخ میں 10 ستمبر تک توسیع

لاہور(سیاسی نمائندہ)وفاق المدارس الشیعہ پاکستان نے ملک بھر میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے باعث ضمنی امتحانات کے داخلے کی تاریخ میں توسیع کا اعلان کردیا ہے۔

مرکزی دفتر سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ، کافی علماکرام کے تقاضے کی وجہ سے سنگل فیس کے ساتھ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 10 ستمبر تک توسیع کردی ہے ۔ البتہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی فارم سنگل یا ڈبل فیس کے ساتھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ امیدوار اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئیں۔

