نشتر :معمولی تلخ کلامی پر چھریوں کے وار سے ساتھی زخمی
لاہور(کرائم رپورٹر)نشتر کالونی کے علاقے میں معمولی تلخ کلامی پر نجی یونٹ پر کپڑے کی کٹنگ کا کام کرنے والے کاریگروں نے چھریوں کے وار کر کے ساتھی کو زخمی کر دیا۔
اطلاع ملنے پر پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر کے زخمی کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا ۔تفصیلات کے مطابق لکی ہوٹل بس سٹاپ کے قریب نجی کپڑے کے یونٹ میں کام کے دوران تلخ کلامی پر اشفاق اور علی حسن نے اپنے ساتھی صداقت علی کو مار پیٹ کے بعد چاقو سے سینے پر وار کر کے زخمی کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے حملے میں استعمال ہونے کا چاقو برآمد کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کام کے دوران دونوں پارٹیوں میں معمولی تلخ پر جھگڑا ہوا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔