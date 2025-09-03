ریلیف کیمپس کو مزید فعال بنایا جائے : چیئرمین پی اے سی
لاہور(خبر نگار)صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ اور چیئرمین بیت المال پنجاب خواجہ محمد وسیم کی زیر صدارت نارووال میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں جاری فلڈ ریلیف آپریشنز پر ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نارووال سید حسن رضا نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع نارووال کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں قائم ریلیف کیمپس، متاثرین کو فراہم کی جانے والی خوراک، ادویات، رہائش، جانوروں کے لیے چارہ اور دیگر سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ راستوں کی بحالی اور سیلابی بندوں کی مضبوطی کے کاموں پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی۔صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے اس موقع پر بہترین ڈیوٹی سرانجام دینے پر ڈپٹی کمشنر نارووال اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشنز اور روڈز کی بحالی کے دوران مختلف محکموں کے مابین مضبوط کوآرڈینیشن اشد ضروری ہے۔ تاکہ متاثرین کو فوری اور موثر امداد پہنچائی جا سکے ۔چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب احمد اقبال چوہدری نے تجویز دی کہ ریلیف کیمپس کو مزید فعال بنایا جائے ، ضلع بھر کے اساتذہ (جو اس وقت چھٹیوں پر ہیں) کو ریلیف سرگرمیوں میں شامل کیا جائے ، اور ریسکیو ڈیوٹی سرانجام دینے والے اہلکاروں کے لیے کھانے کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ریلیف کیمپس میں پیرامیڈیکل سٹاف کے بجائے ڈاکٹرز کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔