متاثرین کو طبی امداد، چارہ، ونڈا ، سائلج فراہم کیا جا رہا :ڈی سی

  • لاہور
متاثرین کو طبی امداد، چارہ، ونڈا ، سائلج فراہم کیا جا رہا :ڈی سی

پاکپتن(خبرنگار،سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا)دریا ئے ستلج میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کے پیش نظر متاثرین کو ریلیف کی فراہمی جاری ہے، سیلاب متاثرین خصوصی مہمان ہیں،تفصیلات کے مطابق متاثرین کو طبی امداد، رہائش، کھانے پینے سمیت مویشیوں کیلئے چارہ، ونڈا اور سائلج فراہم کیا جا رہا ہے۔

ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر آصف رضانے ایم پی اے چودھری جاوید کے ہمراہ فلڈ ریلیف کیمپ ملک بہاول کا دورہ کرتے ہوئے کیا ،اس دوران انہوں نے سہولیات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا،اس موقع پر ایم پی اے چوہدری جاوید احمدنے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، مسائل دریافت کئے ۔متاثرین میں راشن تقسیم،مویشیوں کے علاج و چارہ فراہمی کے اقدامات مزید بہتر کرنے کی ہدایات کیں متاثرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ایم پی اے چوہدری جاوید احمد نے کہا کہ حکومت پنجاب کسی متاثرہ خاندان کو تنہا نہیں چھوڑے گی متاثرین کو مکمل تحفظ اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔

