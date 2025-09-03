پنجاب اہم سیاحتی مقام بننے کیلئے تیار :سیکرٹری سیاحت
لاہور(خبر نگار)سیکرٹری سیاحت، آثار قدیمہ اور عجائب گھر ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا کہ سیاحت کے فروغ پر پنجاب حکومت جدید ترین انفراسٹرکچر کی ترقی، سیاحوں کے تجربات کو بڑھانے اور سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے خطے کی منفرد ثقافتی شناخت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔
اس میں تاریخی مقامات کو محفوظ کرنے ، ثقافتی تقریبات کو فروغ دینے اور سیاحتی سہولیات کو فروغ دینے کے اقدامات شامل ہیں۔ وہ لاہور میں ٹی ڈی سی پی ہیڈ آفس کا دورہ کرتے ہوئے افسران سے خطاب کر رہے تھے ۔ دورہ کے دوران، جنرل منیجر (ایڈمن) ڈاکٹر نور محمد نے TDCP کے سینئر افسران کے ساتھ، جاری ترقیاتی سکیموں کی پیش رفت، ان کے مقاصد، اہم کامیابیوں اور مستقبل کے امکانات کے بارے میں ایک جامع بریفنگ پیش کی۔ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا کہ پنجاب کا سیاحتی منظر نامہ تاریخی مقامات، ثقافتی تجربات اور قدرتی حسن کا خزانہ ہے جو ہر قسم کے سیاحوں کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے ۔ یہ صوبہ متعدد مشہور مقامات کا گھر ہے ، جن میں لاہور کا قلعہ، یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ اور بادشاہی مسجد، جو دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے ۔ قابل احترام داتا دربار مزار، مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام اور قدیم کٹاس راج مندر، جو خطے کے امیر ہندو ورثے کا ثبوت ہیں، بھی بڑے پرکشش مقامات ہیں۔ اس کے نتیجے میں پنجاب ایک اہم سیاحتی مقام بننے کے لیے تیار ہے۔