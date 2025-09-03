صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
ملزم کی پولیس حراست سے بازیابی ،درخواست پولیس رپورٹ کی روشنی میں نمٹا دی گئی

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائی کورٹ نے مقدمات میں ملوث ملزم کی پولیس حراست سے بازیابی درخواست پولیس رپورٹ کی روشنی میں نمٹا دی۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس راجہ غضنفر علی خان نے بازیابی درخواست پر سماعت کی،ملزم وقاص احمد کی والدہ اللہ وسائی نے بازیابی کی درخواست دائر کی تھی،عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم وقاص ڈکیتی کے مقدمات میں ضمانت پر ہے ،ملزم کو سی سی ڈی ٹوبہ ٹیک سنگھ 24 اگست 2025 کو گرفتار کر کے لے گئی،پولیس نے درخواست گزار کے بیٹے کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے ،پولیس درخواست گزار کو بیٹے سے ملاقات بھی نہیں کروا رہی،خدشہ ہے کہ پولیس اسے جعلی مقابلے میں ہلاک کر دے گی۔

