ایل ڈی اے :شہری جائیدادیں دینے کے بعد حق سے محروم

  • لاہور
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے شہریوں کی جائیدادیں لینے کے بعد ان کا حق نہیں دیا۔ ایل ڈی اے کی مختلف ہاؤسنگ سکیموں میں زمین ایکوائر کرنے کے باوجود مالکان کو ایگزمشن نہ مل سکی۔

دستاویزات کے مطابق ایل ڈی اے نے اپنی ہی ایگزمشن پالیسی کی خلاف ورزی کی، جس کے تحت زمین ایکوائر ہوتے ہی مالکان کو درخواست دیئے بغیر پلاٹ فراہم کرنا لازمی تھا۔جوہر ٹاؤن، چائنا سکیم اور گجرپورہ میں ہزاروں کنال زمین ایکوائر کی گئی لیکن شہریوں کو ایگزمشن نہ ملی۔ موہلنوال، اقبال ٹاؤن اور گلشن راوی میں بھی ایگزمشن نہ دینے کے کیسز موجود ہیں۔ سبزہ زار اور فیصل ٹاؤن میں بھی شہری اپنے حق سے محروم رہے ۔ ایل ڈی اے نے زمین لے کر سوسائٹیاں تو بنا دیں لیکن مالکان کو ایگزمشن نہیں دی۔ پالیسی کے تحت زمین لینے کے فوراً بعد مالکان تک فائلیں پہنچانا لازمی تھا، مگر ایل ڈی اے نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے بجائے معاملہ مزید پیچیدہ بنا دیا۔آج بھی ایل ڈی اے کے دفاتر میں درجنوں کیسز زیر التوا ہیں، جہاں متاثرہ شہری اپنی ایگزمشن کیلئے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ 

