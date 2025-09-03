بھارتی بیانیہ مسترد ، پاکستانی مؤقف کی جیت:حافظ عبدالکریم
لاہور(سیاسی نمائندہ)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے چین میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں دہشتگردی کے واقعات کی مذمت کو پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔
سینیٹر حافظ عبدالکریم نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے ایس سی او اجلاس میں جو اصولی مؤقف پیش کیا وہ پاکستانی عوام کی حقیقی ترجمانی ہے ۔ایس سی او کے رکن ممالک کی جانب سے پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی کھلے الفاظ میں مذمت اور بھارتی بیانیے کو مسترد کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کی قربانیوں اور مؤقف کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے جعفر ایکسپریس اور خضدار میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ دنیا اب پاکستان کے مؤقف کو سنجیدگی سے سن رہی ہے اور اسے حقیقت سمجھ رہی ہے ۔امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث نے وزیراعظم میاں شہباز شریف کے اس بیان کی بھی مکمل تائید کی کہ جعفر ایکسپریس حملے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے کے ناقابلِ تردید شواہد موجود ہیں۔