بچے کو جنم دینے والی خاتون کو ریسکیو کرنیوالی اہلکار کیلئے خصوصی انعام
لاہور(این این آئی)آئی جی ریلویز پولیس رائے طاہر نے ریلوے سٹیشن اوکاڑہ کے پلیٹ فارم پر ہنگامی طور پر ڈلیوری دینے والی خاتون مسافر کو ریسکیو سمیت پردے کا انتظام کرنے والی۔۔۔
راے ونڈ ریلویز پولیس کی بہادر کانسٹیبل طاہرہ مسرت کو تعریفی سند کلاس اول اور 25 ہزار روپے کیش انعام سے نوازا۔ 31 اگست کو حاملہ خاتون ارشاد بی بی اپنے خاوند محمد نثار کے ساتھ ٹرین 2ڈاؤن خیبر میل میں رائیونڈ سے اوکاڑہ سفر کر رہی تھی اور ریلوے سٹیشن اوکاڑہ پہنچنے پر خاتون نے اترتے وقت اچانک طبیعت میں شدید خرابی محسوس کی۔