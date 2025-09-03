نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازہ کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز
لاہور( آئی این پی)ٹیپا نے نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازہ منصوبے پر باقاعدہ کام شروع کردیا،نیلا گنبد پارک اور فوارہ مکمل مسمار کرکے زمین کی جانچ پڑتال کا ٹیسٹ شروع کردیا گیا۔
ٹیپا نے مشین لگا کر سوائل ٹیسٹنگ اور پائل ٹیسٹنگ کا عمل بھی شروع کردیا،ریگ مشین لگا کر پائلنگ کا عمل شروع کیا گیا جسے کامیابی سے مکمل کرنا لازم ہوگا۔ٹیپا سٹیٹ آف دی آرٹ3منزلہ زیر زمین پارکنگ پلازہ بنائے گا۔ ٹیپا نے پرائیویٹ کمپنی کے چینی اشتراک سے منصوبے کا ٹینڈر پراسیس مکمل کرلیا ہے ،ٹیپا نیلا گنبد کی بحالی ،پارکنگ پلازہ کے اپرایریا کی بحالی پر 70کروڑ الگ سے خرچ کرے گا۔سٹیٹ آف دی آرٹ سٹنگ ایریاز ، لینڈ سکیپنگ ودیگر بیوٹیفکیشن ورک کیا جائے گا۔