بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا: ہشام الٰہی
لاہور(سیاسی نمائندہ)جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام الٰہی ظہیر کی خصوصی ہدایت پر شعبہ خدمت خلق کی زیر نگرانی پنجاب بھر میں ریلیف آپریشنز جاری ہیں۔
لاہور، پاکپتن، قصور، سیالکوٹ، وزیرآباد، نارنگ منڈی سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں تحریک طلباء اہلحدیث اور اہلحدیث یوتھ فورس کے رضاکار متاثرہ عوام کی مدد میں پیش پیش ہیں۔ ڈاکٹر علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ریاست پاکستان اور حکومت کو بھارتی آبی جارحیت کا بھرپور اور دندان شکن جواب دینا چاہیے ۔ شکست خوردہ بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے ، جسے مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔