صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا: ہشام الٰہی

  • لاہور
بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا: ہشام الٰہی

لاہور(سیاسی نمائندہ)جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام الٰہی ظہیر کی خصوصی ہدایت پر شعبہ خدمت خلق کی زیر نگرانی پنجاب بھر میں ریلیف آپریشنز جاری ہیں۔

لاہور، پاکپتن، قصور، سیالکوٹ، وزیرآباد، نارنگ منڈی سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں تحریک طلباء اہلحدیث اور اہلحدیث یوتھ فورس کے رضاکار متاثرہ عوام کی مدد میں پیش پیش ہیں۔ ڈاکٹر علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ریاست پاکستان اور حکومت کو بھارتی آبی جارحیت کا بھرپور اور دندان شکن جواب دینا چاہیے ۔ شکست خوردہ بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے ، جسے مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،انتظامیہ ہائی الرٹ،ریلیف کیمپوں کی تعداد بڑھا دی

شیر شاہ بند پر مقیم شہریوں کا امداد نہ ملنے کا شکوہ

ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور کمشنر ڈیرہ کا دوآبہ فلڈ بند کا دورہ

ایم پی اے ثاقب خورشید کا ہیڈ اسلام فلڈ کیمپوں کا معائنہ

گورنمنٹ سمراسکول کے طالب علم زین العابدین کو اعزاز

ویمن یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمینؐ کی تقریبات کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر