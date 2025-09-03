سبزی، دالوں سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی : جاوید قصوری
لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری کی زیر صدارت امرائے اضلاع اور ضلعی فوکل پرسن عوامی کمیٹیاں مہم کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا۔
صوبائی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر بابر رشید، صوبائی ڈپٹی سیکرٹریز جنرل رانا تحفہ دستگیر احمد، میاں رحمت اللہ وٹو و دیگر ذمہ داران شریک ہوئے، اجلاس میں عوامی کمیٹیوں کی رپورٹ، جائزہ عوامی کمیٹی کنونشن و ممبر کنونشن، وسطی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے کاموں اور اجتماع عام کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہاکہ سیلاب کی آڑ میں گرانفروشوں نے اشیا خورونوش کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ کر دیا ہے۔