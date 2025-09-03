صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستلج میں سیلابی صورتحال پرصوبائی وزیرصحت کا دورہ قصور

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے دریائے ستلج میں سیلابی صورت حال پر جاری ریسکیو، ریلیف و انخلا اور آپریشن کا جائزہ لینے کیلئے قصور کا ہنگامی دورہ کیا۔

 صوبائی وزیر نے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمداحمدخاں سے اُن کے ماموں کی وفات پر تعزیت بھی کی، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کردہ فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم متاثرینِ سیلاب سے ملاقات کرکے اُن کے مسائل سن کر متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کیں، ریلیف کیمپ میں قائم میڈیکل کیمپس، خیموں اور متاثرین کو فراہم کردہ اشیائے خورونوش کا تفصیلی جائزہ لیا، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیرکو ڈپٹی کمشنر عمران علی،ڈی پی او محمد عیسیٰ خاں ودیگر افسروں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سینکڑوں متاثرہ خاندانوں کو ریلیف کیمپوں میں پناہ دی گئی ہے ، ریلیف سرگرمیوں کو مزید موثر بنانے کے لیے خصوصی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں، اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیرنے کہاکہ حکومتِ پنجاب متاثرینِ سیلاب کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، متاثرہ خاندانوں کو معیاری کھانا، صاف پانی، ادویات اور دیگر بنیادی سہولیات بلا تعطل فراہم کی جارہی ہیں، جانوروں کے لیے چارہ اور ویٹرنری سہولیات کی فراہمی بھی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔

