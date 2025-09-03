انتظامیہ سیلاب میں مصروف : چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی و پھل مہنگے
لاہور(عمران اکبر)سیلابی صورتحال میں انتظا میہ مصروف، شہر میں گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف کریک ڈاؤن رک گیا، چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی و پھل سب مہنگے، گرانفروشی عروج پر پہنچ گئی۔
مجسٹریٹس کی اضافی فوج انتظامیہ پر بھاری بوجھ بن گئی، ایس او پیز کے مطابق مجسٹریٹس روزانہ سرکاری کارڈ پہن کر 20 انسپکشنز کرنے کے پابند ہیں۔ پیرا فورس اور 79 مجسٹریٹس گرانفروشی اور کم ناپ تول کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کی۔ گراں فروشی نے مہنگائی کا تناسب سو فیصد بڑھا دیا۔ 79 مجسٹریٹ اشیائے ضروریہ کی دکانوں کی چیکنگ کرنے میں بری طرح ناکام ۔سینکڑوں کریانہ و میگا سٹورز کی نگرانی کے لئے مانیٹرنگ نہ ہونے کے برابر ،بیف اور مٹن سرکاری نرخ سے دوگناہ زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔ دالیں، سبزیاں ،سرخ و سبز مصالحہ جات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ نہ رک سکا۔دہی اور دودھ مہنگے داموں کھلے عام فروخت کئے جا رہے ہیں۔مہنگائی کنٹرول کرنے کیلئے کوئی سرکاری پیمانہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ دکاندار اشیائے ضروریہ پر ایک سے سو روپے منافع کما رہے ہیں۔ گرانفروشی کرنیوالوں کیخلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جارہا ہے ۔ پھل و سبزی فروشوں کو وارننگز دی جا رہی ہیں، ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ شہریوں کی اشیا خورونوش میں ریلیف فراہم کرنے کی کاوشیں جاری ہیں۔