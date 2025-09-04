3 جیل افسروں کے تقرر و تبادلے
لاہور(کرائم رپورٹر)3 جیل افسران کے تبادلے کر دئیے گئے۔ ان میں ارشد حسین کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جوڈیشل ڈسٹرکٹ جیل لودھراں، سرفراز احمد کو ڈی سپرنٹنڈنٹ ایگزیکٹو سنٹرل جیل میانوالی، محمد ارشد کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جوڈیشل ڈسٹرکٹ جیل پاکپتن تعینات کر دیا گیا ہے۔
3 جیل افسران کے تبادلے کر دئیے گئے۔ ان میں ارشد حسین کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جوڈیشل ڈسٹرکٹ جیل لودھراں، سرفراز احمد کو ڈی سپرنٹنڈنٹ ایگزیکٹو سنٹرل جیل میانوالی، محمد ارشد کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جوڈیشل ڈسٹرکٹ جیل پاکپتن تعینات کر دیا گیا ہے۔