سٹیج اداکارہ اقرار پر تشدد کا ملزم گرفتار

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)باغبانپورہ کے علاقے میں سٹیج اداکارہ اقرا پر تشدد اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق یہ واقعہ 29 اگست کو پنجابی تھیٹر کے قریب پیش آیا تھا، پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کیا،ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی ہدایت پر ایس پی کینٹ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی، ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او باغبانپورہ کی قیادت میں ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کرلیا۔

