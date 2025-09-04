صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال نرسری :نومولود بازیاب ، ملزم گرفتار

  • لاہور
جنرل ہسپتال نرسری :نومولود بازیاب ، ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر،اپنے سٹاف رپورٹر سے)جنرل ہسپتال نرسری سے دو روز قبل بچے کے اغوا کا معاملہ پولیس نے حل کر لیا۔

پولیس نے بروقت کارروائی کے نتیجے میں نومولود کو بازیاب کرا لیا جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق دو روز قبل سوموار کو بچے کے والد افضال کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں دو نامعلوم خواتین کو نامزد کیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے خصوصی ٹیم تشکیل دی اور ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیشی عمل کی نگرانی کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند

کمشنر اورآرپی او کا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کیساتھ دورہ ہیڈ مرالہ

سیلاب متاثرین کیلئے تما م وسائل استعمال کر رہے :ڈپٹی کمشنر

میلادالنبی ؐ کے پروگرامز کو فول پروف سکیورٹی دینے کا فیصلہ

میونسپل کارپوریشن کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کی جانب سے متاثرین میں کھانا ، کپڑے تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن