720فلیٹس کی الاٹمنٹ کیلئے ظالمانہ شرائط ، مزدور پریشان
لاہور(عاطف پرویز سے)سندر انڈسٹریل اسٹیٹ قصور فیز-1 میں 720 فلیٹس کی الاٹمنٹ کے لیے ورکرز ویلفیئر بورڈ کی جانب سے لگائی گئی غیر ضروری اور ظالمانہ شرائط نے مزدور برادری میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے۔
تفصیلات کے مطابق ورکرز ویلفیئر فنڈ کی جانب سے فلیٹس کی تقسیم کے لیے سخت شرائط سامنے آئیں جس کے باعث ہزاروں ورکرز قرعہ اندازی میں شرکت کے لئے نا اہل ہو جائیں گے ۔صنعتی مزدور اتحاد پاکستان کے مطابق فلیٹس فارم میں رکھی گئی متعدد شرائط غیر منصفانہ اور مزدور دشمن ہیں ،متعلقہ تھانے سے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی لازمی شرط محنت کشوں کے ساتھ زیادتی ہے ۔یہ شرط کہ درخواست گزار یا اس کے شریک حیات کے نام کوئی مکان نہ ہو، مزدوروں کو حقِ ملکیت سے محروم کرنے کے مترادف ہے ۔تین ماہ کے اندر جاری شدہ ایف آرسی فارم کی شرط بلا جواز ہے ، حالانکہ مزدوروں کے پاس پہلے سے درست دستاویزات موجود ہیں۔معذور افراد کا کوٹہ 3 فیصد سے کم کر کے 2 فیصد کر دینا کھلی ناانصافی ہے۔