روڈا ریلیف کیمپ، جعلی سکیموں کیخلاف آپریشن میں دفاتر سیل
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)روڈا ریلیف کیمپ میں امدادی سرگرمیاں جاری، جعلی سکیموں کیخلاف آپریشن میں دفاتر سیل، تھیم پارک ریلیف کیمپ میں متاثرین کو غذا، ادویات کی ترسیل،مزید سیلاب بارے پیشگی آگاہی مہم۔۔۔
امدادی سرگرمیوں اور آپریشن کی نگرانی وقار احمد، فیضان وزیر نے کی، کرول انٹر چینج،کوٹ خواجہ سعید میں دوران آپریشن سبحان، عبد اللہ آرچرڈ دفاتر سر بمہر، سیلاب آگاہی بارے پارک ویو،برکت کالونی، دندیاں،نتھو کوٹ، راوی پل،مستان دربار میں اعلانات کیے گئے، روڈا انتظامیہ کے مطابق عوام متوقع سیلاب سے بچاؤ کریں، متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں، راوی شہر میں غیرقانونی ہاؤسنگ سکیم کیخلاف زیر وٹالرینس، اجازت لازم ہوگی۔