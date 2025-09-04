مزید 132مربع کلو میٹر رقبے پر واسا سروسز کاآغاز نہ ہوا
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے آغاز پر یہ طے کیا گیا تھا کہ واسا لاہور کا ایریا بڑھایا جائے گا اور نئے ایریاز کو نوٹیفائی کیا جائے گا۔
پلان کے مطابق واسا میں ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹرز اور او اینڈ ایم ٹاؤنز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہوا تھا۔جی ٹی روڈ، باٹاپور، جلو، گجومتہ، پرانا کاہنہ، نیاز بیگ، حاجی کوٹ، نین سکھ اور شاہدرہ جیسے علاقے منصوبے کے تحت واسا کی سروس حدود میں شامل ہونا تھے ۔تاہم تعمیراتی کام مکمل ہونے کے باوجود واسا نے 132 مربع کلو میٹر اضافی رقبے میں سروسز شروع نہ کیں۔فیصلے کے مطابق واسا کا دائرہ کار 248 سے بڑھ کر 380 مربع کلو میٹر ہونا تھا۔مزید پندرہ لاکھ پچاس ہزار شہریوں کو سیوریج اور واٹر سپلائی سروسز فراہم کرنا تھیں۔دو لاکھ چالیس ہزار گھروں کو واسا کی سہولیات ملنی تھیں مگر یہ ہدف اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔