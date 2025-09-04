صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزید 132مربع کلو میٹر رقبے پر واسا سروسز کاآغاز نہ ہوا

  • لاہور
مزید 132مربع کلو میٹر رقبے پر واسا سروسز کاآغاز نہ ہوا

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے آغاز پر یہ طے کیا گیا تھا کہ واسا لاہور کا ایریا بڑھایا جائے گا اور نئے ایریاز کو نوٹیفائی کیا جائے گا۔

پلان کے مطابق واسا میں ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹرز اور او اینڈ ایم ٹاؤنز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہوا تھا۔جی ٹی روڈ، باٹاپور، جلو، گجومتہ، پرانا کاہنہ، نیاز بیگ، حاجی کوٹ، نین سکھ اور شاہدرہ جیسے علاقے منصوبے کے تحت واسا کی سروس حدود میں شامل ہونا تھے ۔تاہم تعمیراتی کام مکمل ہونے کے باوجود واسا نے 132 مربع کلو میٹر اضافی رقبے میں سروسز شروع نہ کیں۔فیصلے کے مطابق واسا کا دائرہ کار 248 سے بڑھ کر 380 مربع کلو میٹر ہونا تھا۔مزید پندرہ لاکھ پچاس ہزار شہریوں کو سیوریج اور واٹر سپلائی سروسز فراہم کرنا تھیں۔دو لاکھ چالیس ہزار گھروں کو واسا کی سہولیات ملنی تھیں مگر یہ ہدف اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب:درجنوں گرڈ سٹیشنز،سینکڑوں فیڈرز متاثر،لاکھوں صارفین بجلی بندش سے پریشان

نئے اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب شروع،فیس دوگنا

ڈی سی،ڈی پی او،ایم پی اے تیمور لالی کاریلیف آپریشنز کا جائزہ

کسی سیلاب متاثرہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

ملت روڈ پرسیوریج آپریشنز،مشینری تیاررکھنے کی ہدایت

ڈی سیز،ڈی پی او کانکاسو بند سے متاثرہ دیہات کادورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن