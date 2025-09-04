جنوبی پنجاب اور پوٹھوہار کے 14 اضلاع میں صاف پانی فراہم کرنیکا فیصلہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)منصوبے کے پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب اور پوٹھوہار کے 14 اضلاع میں عوام کو پینے کے قابل صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔
پلان کے تحت فلٹریشن پلانٹس، چھوٹے ڈیمز اور سکاڈا مانیٹرنگ سسٹم شامل ہوں گے۔ رحیم یار خان، راجن پور، ڈی جی خان، لیہ، مظفرگڑھ، کوٹ ادو ، بھکر، میانوالی، چکوال اور راولپنڈی کے اضلاع منصوبے میں شامل ہیں۔فلٹریشن پلانٹس سکولوں، صحت مراکز اور سرکاری عمارتوں میں لگائے جائیں گے ۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق غیر محفوظ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے۔