صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی پنجاب اور پوٹھوہار کے 14 اضلاع میں صاف پانی فراہم کرنیکا فیصلہ

  • لاہور
جنوبی پنجاب اور پوٹھوہار کے 14 اضلاع میں صاف پانی فراہم کرنیکا فیصلہ

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)منصوبے کے پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب اور پوٹھوہار کے 14 اضلاع میں عوام کو پینے کے قابل صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔

پلان کے تحت فلٹریشن پلانٹس، چھوٹے ڈیمز اور سکاڈا مانیٹرنگ سسٹم شامل ہوں گے۔ رحیم یار خان، راجن پور، ڈی جی خان، لیہ، مظفرگڑھ، کوٹ ادو ، بھکر، میانوالی، چکوال اور راولپنڈی کے اضلاع منصوبے میں شامل ہیں۔فلٹریشن پلانٹس سکولوں، صحت مراکز اور سرکاری عمارتوں میں لگائے جائیں گے ۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق غیر محفوظ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند

کمشنر اورآرپی او کا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کیساتھ دورہ ہیڈ مرالہ

سیلاب متاثرین کیلئے تما م وسائل استعمال کر رہے :ڈپٹی کمشنر

میلادالنبی ؐ کے پروگرامز کو فول پروف سکیورٹی دینے کا فیصلہ

میونسپل کارپوریشن کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کی جانب سے متاثرین میں کھانا ، کپڑے تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن