سیلاب کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر، سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی پر پاور ڈویژن نے رپورٹ جاری کردی۔
لیسکو میں لاہور، اوکاڑہ، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 31مکمل اور 36 جزوی طور پر بحال ہوئے، 75681متاثرہ صارفین میں سے 59590 صارفین کیلئے بجلی بحال کر دی گئی ہے، 16091 متاثرہ صارفین کیلئے بجلی کی بحالی کا کام 4 سے 5 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا ،پیسکو کے علاقے سوات، بنر، شانگلہ، صوابی اور ڈی آئی خان کے 12 گرڈز اور 91 فیڈرز متاثر ہوئے ،85 فیڈرز مکمل اور 6 جزوی طور پر بحال، پیسکو کے 463375 متاثرہ صارفین میں سے 459921 صارفین کیلئے بجلی بحال کر دی گئی۔، پیسکو کے باقی 3454 متاثرہ صارفین کیلئے بجلی کی بحالی کا کام 4 سے 11 ستمبر تک مکمل کر لیا جائیگا۔ صوابی اور ڈی آئی خان میں بجلی کی بحالی کا کام مکمل رپورٹ کے مطابق گیپکو کے 11 گرڈز اور 103 متاثرہ فیڈرز میں سے 83 فیڈرز مکمل اور 13 جزوی طور پر بحال ہوچکے ہیں۔