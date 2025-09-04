صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر

  • لاہور
سیلاب کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر، سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی پر پاور ڈویژن نے رپورٹ جاری کردی۔

 لیسکو میں لاہور، اوکاڑہ، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 31مکمل اور 36 جزوی طور پر بحال ہوئے، 75681متاثرہ صارفین میں سے 59590 صارفین کیلئے بجلی بحال کر دی گئی ہے، 16091 متاثرہ صارفین کیلئے بجلی کی بحالی کا کام 4 سے 5 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا ،پیسکو کے علاقے سوات، بنر، شانگلہ، صوابی اور ڈی آئی خان کے 12 گرڈز اور 91 فیڈرز متاثر ہوئے ،85 فیڈرز مکمل اور 6 جزوی طور پر بحال، پیسکو کے 463375 متاثرہ صارفین میں سے 459921 صارفین کیلئے بجلی بحال کر دی گئی۔، پیسکو کے باقی 3454 متاثرہ صارفین کیلئے بجلی کی بحالی کا کام 4 سے 11 ستمبر تک مکمل کر لیا جائیگا۔ صوابی اور ڈی آئی خان میں بجلی کی بحالی کا کام مکمل رپورٹ کے مطابق گیپکو کے 11 گرڈز اور 103 متاثرہ فیڈرز میں سے 83 فیڈرز مکمل اور 13 جزوی طور پر بحال ہوچکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مظفرآبادمیں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

شہریوں کا پا نی بلوں میں اضافہ کیلئے ہونیوالی عوامی سماعت کا بائیکاٹ

مصباح کھر کی تھائی سفیر سے ملاقات، ISCمیں شرکت کی دعوت

کامسیٹس یونیورسٹی کے سینیٹ اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کا مطالبہ

سی ڈی اے کا اسلام آباد میں مزید 3نئے قبرستان بنانیکا فیصلہ

سی ٹی او راولپنڈی کی جامع ٹریفک پلان تشکیل دینے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن