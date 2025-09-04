صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلی بار ٹرانسپورٹ ایکسپو 2025 آج سے شروع

  • لاہور
پہلی بار ٹرانسپورٹ ایکسپو 2025 آج سے شروع

لاہور(سٹاف رپورٹر)حکومتِ پنجاب، محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈماس ٹرانزٹ کی زیر نگرانی پہلی پنجاب ٹرانسپورٹ ایکسپو 2025 کا انعقاد 4 اور 5 ستمبر کو لاہور ایکسپو سنٹر میں کرنے جا رہی ہے۔

یہ تاریخی موقع ٹرانسپورٹ، موبیلٹی، سیفٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے قومی و بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز کو یکجا کرے گا۔ یہ ایکسپو پاکستان کے ٹرانسپورٹ نظام کی تشکیل نو کے حوالے سے جدید تدابیر اور مستقبل ساز رجحانات پیش کرے گا۔نمائش میں دنیا بھر کی نمایاں ٹرانسپورٹ کمپنیاں اور مقامی جدت کار ادارے ، الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت پر مبنی حل، سمارٹ روڈ ٹرانسپورٹ اور لانگ رینج گاڑیوں پرخصوصی توجہ کی غرض سے شرکت کریں گے ۔یہاں پر حکومت، صنعت اور تعلیمی اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر پاکستان کے ٹرانسپورٹ نظام کی بہتری کے لیے تبادلہ خیال اور مستقبل کی شراکت داریوں کے قیام کے حوالے سے تعلق سازی کا موقع بھی میسر آئے گا۔محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈماس ٹرانزٹ پنجاب ،جدید، پائیدار اور عوام دوست ٹرانسپورٹ نظام کے لیے پنجاب کے ویژن کی عکاسی کے حوالے سے اپنے جاری منصوبوں اور مستقبل کی حکمتِ عملیوں پر روشنی ڈالے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب:درجنوں گرڈ سٹیشنز،سینکڑوں فیڈرز متاثر،لاکھوں صارفین بجلی بندش سے پریشان

نئے اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب شروع،فیس دوگنا

ڈی سی،ڈی پی او،ایم پی اے تیمور لالی کاریلیف آپریشنز کا جائزہ

کسی سیلاب متاثرہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

ملت روڈ پرسیوریج آپریشنز،مشینری تیاررکھنے کی ہدایت

ڈی سیز،ڈی پی او کانکاسو بند سے متاثرہ دیہات کادورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن