پہلی بار ٹرانسپورٹ ایکسپو 2025 آج سے شروع
لاہور(سٹاف رپورٹر)حکومتِ پنجاب، محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈماس ٹرانزٹ کی زیر نگرانی پہلی پنجاب ٹرانسپورٹ ایکسپو 2025 کا انعقاد 4 اور 5 ستمبر کو لاہور ایکسپو سنٹر میں کرنے جا رہی ہے۔
یہ تاریخی موقع ٹرانسپورٹ، موبیلٹی، سیفٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے قومی و بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز کو یکجا کرے گا۔ یہ ایکسپو پاکستان کے ٹرانسپورٹ نظام کی تشکیل نو کے حوالے سے جدید تدابیر اور مستقبل ساز رجحانات پیش کرے گا۔نمائش میں دنیا بھر کی نمایاں ٹرانسپورٹ کمپنیاں اور مقامی جدت کار ادارے ، الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت پر مبنی حل، سمارٹ روڈ ٹرانسپورٹ اور لانگ رینج گاڑیوں پرخصوصی توجہ کی غرض سے شرکت کریں گے ۔یہاں پر حکومت، صنعت اور تعلیمی اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر پاکستان کے ٹرانسپورٹ نظام کی بہتری کے لیے تبادلہ خیال اور مستقبل کی شراکت داریوں کے قیام کے حوالے سے تعلق سازی کا موقع بھی میسر آئے گا۔محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈماس ٹرانزٹ پنجاب ،جدید، پائیدار اور عوام دوست ٹرانسپورٹ نظام کے لیے پنجاب کے ویژن کی عکاسی کے حوالے سے اپنے جاری منصوبوں اور مستقبل کی حکمتِ عملیوں پر روشنی ڈالے گا۔