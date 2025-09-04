ڈکی بھائی کے ریمانڈ میں مزید 2 دن کی توسیع
لاہور(کور ٹ رپورٹر)لاہور کی مقامی عدالت نے یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کیخلاف جوئے کی ایپ کے فروغ کی ترغیب دینے کے مقدمے میں ان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید دو دن کی توسیع کر دی۔
لاہور کی ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے مقدمے پر سماعت کی، سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا ، تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم کے اکاؤنٹ سے بیرون ملک رقم منتقل کی گئی، اس لئے منی لانڈرنگ کے بارے میں تفتیش کرنی ہے۔