صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

24 ہزار لٹر دودھ تلف 4 مقدمات، 4 گاڑیاں ضبط

  • لاہور
24 ہزار لٹر دودھ تلف 4 مقدمات، 4 گاڑیاں ضبط

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ علی الصبح گجومتہ اور اڈا پلاٹ میں بڑا کریک ڈاون کرتے ہوئے 25 دودھ سپلائرز سے 40 لاکھ 23 ہزار لٹر دودھ کی چیکنگ کرتے ہوئے۔۔۔

 24 ہزار 200 لٹر دودھ تلف، 4 مقدمات درج اور 4 گاڑیاں ضبط کرادی گئیں جبکہ5 کو 1لاکھ 35 ہزار کے جرمانے عائد کیے گئے۔ تفصیلات میں بتایا گیا کہ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ ناقص پائے جانے پر دودھ کو تلف کر دیا گیا، دودھ میں پانی، پاؤڈر، گھی اور ممنوعہ اشیا کی ملاوٹ پائی گئی،ملاوٹی دودھ کو لاہور شہر کی مختلف دکانوں اور سوسائٹیز میں فروخت کیا جانا تھا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈاتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ صارف کو دھوکہ اور جعلسازی کرنے والے عناصر کیخلاف سخت ایکشن، مقدمات درج کرائے جارہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ملاوٹ مافیا کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ،فوڈ بزنس آپریٹرز مقرر کردہ قوانین پر عملدرآمد یقینی بنائیں، خلاف ورزی پر کوئی رعایت نہیں ہے ، شہری خوراک سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایات 1223 پر درج کرا سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند

کمشنر اورآرپی او کا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کیساتھ دورہ ہیڈ مرالہ

سیلاب متاثرین کیلئے تما م وسائل استعمال کر رہے :ڈپٹی کمشنر

میلادالنبی ؐ کے پروگرامز کو فول پروف سکیورٹی دینے کا فیصلہ

میونسپل کارپوریشن کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کی جانب سے متاثرین میں کھانا ، کپڑے تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن