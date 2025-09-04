24 ہزار لٹر دودھ تلف 4 مقدمات، 4 گاڑیاں ضبط
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ علی الصبح گجومتہ اور اڈا پلاٹ میں بڑا کریک ڈاون کرتے ہوئے 25 دودھ سپلائرز سے 40 لاکھ 23 ہزار لٹر دودھ کی چیکنگ کرتے ہوئے۔۔۔
24 ہزار 200 لٹر دودھ تلف، 4 مقدمات درج اور 4 گاڑیاں ضبط کرادی گئیں جبکہ5 کو 1لاکھ 35 ہزار کے جرمانے عائد کیے گئے۔ تفصیلات میں بتایا گیا کہ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ ناقص پائے جانے پر دودھ کو تلف کر دیا گیا، دودھ میں پانی، پاؤڈر، گھی اور ممنوعہ اشیا کی ملاوٹ پائی گئی،ملاوٹی دودھ کو لاہور شہر کی مختلف دکانوں اور سوسائٹیز میں فروخت کیا جانا تھا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈاتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ صارف کو دھوکہ اور جعلسازی کرنے والے عناصر کیخلاف سخت ایکشن، مقدمات درج کرائے جارہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ملاوٹ مافیا کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ،فوڈ بزنس آپریٹرز مقرر کردہ قوانین پر عملدرآمد یقینی بنائیں، خلاف ورزی پر کوئی رعایت نہیں ہے ، شہری خوراک سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایات 1223 پر درج کرا سکتے ہیں۔