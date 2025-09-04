صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی ادارے سکون ویلنیس نے گلوبل امیج ایوارڈ حاصل کرلیا

  • لاہور
پاکستانی ادارے سکون ویلنیس نے گلوبل امیج ایوارڈ حاصل کرلیا

لاہور(سٹاف رپورٹر)پاکستانی ادارے سکون ویلنیس نے صحت اور فلاح و بہبود کے شعبے میں اپنی انقلابی خدمات کے اعتراف میں گلوبل امیج ایوارڈ حاصل کرلیا۔

سکون ویلنیس کی یہ کامیابی نہ صرف ادارے کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے۔ میڈ اِن پاکستان کا لیبل لیے یہ ادارہ صحت و تندرستی کے میدان میں عالمی معیار کی خدمات فراہم کر رہا ہے اور نوجوان پاکستانی کاروباری افراد اور انوویٹرز کے لیے ایک روشن مثال بن چکا ہے ۔سکون ویلنیس کے سی ای او اور بانی روحیل احمد شیخ اس کامیابی کے مرکزی کردار ہیں جنہوں نے پاکستان میں صحت و تندرستی کے شعبے میں جدید طرزِ فکر اور بہترین خدمات متعارف کرائیں۔انہوں نے نہ صرف ملک میں ایک منفرد پلیٹ فارم فراہم کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کیا ہے ۔سکون ویلنیس کی یہ کامیابی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ، وڑن اور انوویشن کی کوئی کمی نہیں، اگر عزم اور محنت ہو تو عالمی سطح پر کامیابی ممکن ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مظفرآبادمیں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

شہریوں کا پا نی بلوں میں اضافہ کیلئے ہونیوالی عوامی سماعت کا بائیکاٹ

مصباح کھر کی تھائی سفیر سے ملاقات، ISCمیں شرکت کی دعوت

کامسیٹس یونیورسٹی کے سینیٹ اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کا مطالبہ

سی ڈی اے کا اسلام آباد میں مزید 3نئے قبرستان بنانیکا فیصلہ

سی ٹی او راولپنڈی کی جامع ٹریفک پلان تشکیل دینے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن