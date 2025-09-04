صدر الخدمت فاؤنڈیشن کا متاثرہ پانچ دیہات کا دورہ
لاہور (سٹاف رپورٹر) صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمن نے دریائے ستلج کی طغیانی سے متاثرہ گنڈا سنگھ والا سمیت پانچ دیہات کا دورہ کیا اور مزید 100 متاثرہ خاندانوں کو فوڈ پیکج، صاف پانی فراہم کیا۔
اس موقع پر ریجنل صدراکرام الحق سبحانی، سی ای او الخدمت خبیب بلال، سینئر منیجر میڈیا ریلیشنز شعیب ہاشمی بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمن گنڈا سنگھ والا تلوار چوک کے مقام پر قائم الخدمت آپریشنل کیمپ میں پہنچے تو اکرام الحق سبحانی نے انہیں امدادی سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کیمپ کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ دیہات میں پھنسے افراد کو چار کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کرکے محفوظ مقامات پر پہنچایا جارہا ہے ۔ الخدمت کے رضاکاروں کے پاس لائف جیکٹس سمیت سیفٹی سے متعلق تمام امدادی سامان موجود ہے۔ ان کشتیوں کے ذریعے سیلابی پانی کے دوسری جانب دیہات میں موجود خاندانوں کو الخدمت موبائل کچن کے ذریعے تیار کھانا، صاف پانی، جانوروں کا چارہ اور دیگر امدادی سامان بھی فراہم کیا جارہا ہے۔