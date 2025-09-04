صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پنجاب میں سیلابی صورتحال کے پیشِ نظر وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہنگامی ریلیف آپریشن کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، محکمہ ہاؤسنگ اور واسا کے تمام وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔۔۔

تمام عملہ اور مشینری اب متاثرہ اضلاع میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے زیرِ استعمال ہوگی،سیلاب زدہ علاقوں میں نکاسیِ آب آپریشن مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے ،سیلابی صورتحال اور ہنگامی ریلیف آپریشن میں اہم پیش رفت۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو محکمہ ہاؤسنگ اور واسا کے تمام وسائل استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے تمام ملازمین اور مشینری ضلعی انتظامیہ کے ڈسپوزل پر دینے کے احکامات جاری کیے ۔متعلقہ اضلاع میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نکاسی آب آپریشن کے لیے عملے اور مشینری کی تعیناتی خود کر سکیں گے ۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق وسائل صوبے کے کسی بھی ڈویژن میں منتقل کیے جا سکتے ہیں۔کسی بھی کوتاہی یا غفلت کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا بھی دو ٹوک اعلان کیا گیا ہے۔

