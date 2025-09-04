صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

  • لاہور
سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

لاہور (سٹاف رپورٹر) سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے لیے سابق صوبائی وزیر اور بانی والنٹیئرز لیڈنگ گورننس ابراہیم حسن مراد گورودوارہ کرتارپور پہنچے۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد متاثرینِ سیلاب کے ساتھ یکجہتی اور ہم آہنگی کا اظہار ہے۔ یو ایم ٹی کے طلبا خدمت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے ہیں جبکہ نوجوانوں کا یہ کردار ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ سیلابی صورتحال میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ طلبا اور والنٹیئرز کی آمد بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کی بہترین مثال ہے۔

