وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرتھ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے بابو صابو سے ملحقہ شاہراہ اور قصور میں متاثرہ انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا۔
تلوار پوسٹ فلڈ بند پر متاثرہ پل کا معائنہ کیا اور مرمتی کام فوری شروع کرنے کی ہدایت دی۔قصور کے سرحدی گاؤں میں ریسکیو آپریشن اور لوگوں کے انخلا کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔سی اینڈ ڈبلیو کی فیلڈ ٹیموں نے مرمتی کام کی رفتار پر صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ملک صہیب احمد بھرتھ نے ملازمین کا حوصلہ بڑھایا اور شاہراہوں و پلوں کی برق رفتاری سے بحالی پر شاباش دی۔